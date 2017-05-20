Азербайджанский ушуист Вугар Керемов одержал первую победу в рамках Исламиады

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский ушуист Вугар Керемов одержал первую победу в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Выступающий в весовой категории 70 кг, Керемов в 1/8 финала одержал уверенную победу над представителем Афганистана Ахмедзакером Бахши со счетом 2:0.

В 1/4 финала его соперником станет туркменский спортсмен Салахаддин Байрамов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов )