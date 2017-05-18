Катар обсуждает направления инвестиций в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Баку и Доха обсуждают возможности инвестирования в сферу недвижимости Азербайджана, в частности в строительство отелей и торговых центров, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг.

Это стало предметом обсуждения на встрече с делегацией, возглавляемой председателем катарского Barva Bank Шейхом Мухаммедом в Баку. Во встрече приняли участие заместитель главы Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов, министр экономики Шахин Мустафаев, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, должностные лица госкомпании SOCAR, Бакинского международного морского торгового порта, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций, Азербайджанской инвестиционной компании, Каспийской международной инвестиционной компании, PASHA Holding, Gilan Holding и Synergy Group.

Как говорится в сообщении, на встрече также обсуждались вопросы создания совместного инвестиционного фонда с Катаром, сотрудничества в сфере логистики и сельского хозяйства.

"Политическая стабильность в Азербайджане, сильный экономический потенциал, благоприятный бизнес- и инвестиционный климат, механизмы господдержки предпринимателей открывают широкие возможности для зарубежных инвесторов и еще более повышают инвестиционную привлекательность страны, - отмечается в сообщении. - Неслучайно, что с момента обретения независимости в экономику Азербайджана было инвестировано свыше 230 миллиардов долларов, половина из которых приходится на долю зарубежных инвестиций. Азербайджан - привлекательная страна для иностранных инвестиций, в том числе и для катарских".

Между Азербайджаном и Катаром налажено успешное экономическое сотрудничество, проводятся совместные бизнес-форумы, деловые встречи. В феврале этого года в рамках экспортной миссии азербайджанских бизнесменов в Катар был достигнут ряд договоренностей, в частности о поставках уличной и садово-парковой мебели. В течение января-апреля 2017 года в товарообороте двух стран наблюдался серьезный рост.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за четыре месяца года экспортные операции выросли в 177,6 раза по сравнению с показателем годом ранее, а импортные - на 94,4 процента.