В Азербайджане выросли перевозки морским транспортом

22 мая 2017 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В апреле 2017 года ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" перевезло на своих судах 2300 вагонов, что на семь процентов больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО в пятницу.

Согласно данным ЗАО, вагонами было перевезено 73,21 тысячи тонн сухих и 370,5 тысячи тонн жидких грузов.

За отчетный период по морю было перевезено 2189 автомашин, что на 67 процентов больше показателя за апрель прошлого года.

В апреле текущего года морским транспортом было также перевезено 1551 пассажиров, что на 120 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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