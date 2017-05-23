В Баку отметят юбилей народной артистки Азербайджана Дины Тумаркиной

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театра имени Самеда Вургуна, 2 июня в 19.00, будет отмечен юбилей народной артистки Азербайджана, лауреата Госпремии Азербайджана Дины Тумаркиной, организованный Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", сообщает Trend Life.

В свои года Дина Иосифовна Тумаркина все так же потрясающе красива и полна позитивной энергетики. Актриса родилась в Одессе, а в 1955 году переехала в Баку, где и началась ее славная театральная жизнь.

В 60-70-е годы прошлого столетия Азербайджан испытал настоящий театральный бум. Великолепная актерская труппа Русской драмы под руководством первой женщины-режиссера в Азербайджане Гюльджахан Гюльахмедовой-Мартыновой снискала большую любовь и популярность у зрителей. Они шли на Ширье, Гинзбург, Адамова, Фальковича, и, конечно же, на Тумаркину, которая на протяжении 35 лет была ведущей актрисой театра, обласканная вниманием и публики, и критики. На Дину Тумаркину зритель всегда охотно ходил, заранее уверенный: фамилия народной, лауреата в премьерной афише - залог успешного спектакля. Когда она выходила на сцену, зрители понимали, почему пленился ее Роксаной Сирано де Бержерак, отчего, увидев такую Елену Андреевну, потерял голову доктор Астров, и не сомневались, что ее Наталья Николаевна могла быть царицей петербургских балов.

Ее слава вышла далеко за пределы Азербайджана, благодаря гастролям в разных городах бывшего СССР. Признание «рядовой» публики, коллег, людей неизвестных и знаменитостей. Книги, фотографии, письма, открытки с дарственными надписями - Леонида Утесова, Зиновия Гердта, Резо Габриадзе, Беллы Ахмадуллиной, Ростислава Плятта, Веры Марецкой, Аркадия Райкина - можно долго перечислять. За судьбами, прожитыми ею на сцене, - ее личная жизнь и актерская судьба, ее юность, молодость, зрелость, перемена среды обитания. Судьба сложилась так, что в 1990 году она с мужем, сыном, невесткой, двумя внуками уехала в Израиль. Но ее по-прежнему любят и помнят в Баку, как никогда и она не забывала город, ставший ей на всю жизнь родным.

В последние годы актриса выступает с чтецкими программами, построенными как поэтико-драматические композиции, делится воспоминаниями о людях, с которыми ей довелось общаться в театре и в жизни, а среди них и драматург Александр Володин, и актер Николай Плотников, и Алиса Фрейндлих, и театровед Виталий Вульф, давний, еще с бакинских времен, знакомый, и Марина Неелова, и Роман Виктюк, и другие. Она читает юмористические рассказы, стихи о любви и о войне, на ее вечерах бывает разновозрастная аудитория, но всегда есть молодежь.

‎(Автор: Вугар Иманов)