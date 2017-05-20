Saudi Aramco подпишет соглашения с компаниями из США на $50 млрд

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует подписать 13 соглашений с партнерами из США на 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

"Подписание соглашений ожидается сегодня вечером в присутствии президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда", - приводит слова ан-Насера телеканал. Он уточнил, что общая сумма сделки составит 185 млрд саудовских риалов ($50 млрд).

По информации источников телеканала, Saudi Aramco планирует заключить соглашения с по меньшей мере 10 компаниями из США во время визита главы американской администрации в Эр-Рияд. Речь идет, в частности, о корпорации General Electric и крупнейших мировых нефтесервисные компаниях - Schlumberger и Halliburton.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд - это первая остановка в его дебютном зарубежном турне. В столичном аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии. Во время визита ожидается подписание двусторонних соглашений, в том числе в области экономики.

21 мая Трамп примет участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт, а затем в расширенных переговорах, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.