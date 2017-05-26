Полиция заявила о разоблачении большей части сети, стоявшей за терактом в Манчестере

26 мая 2017 20:19 (UTC+04:00)

Британская полиция сумела разоблачить большую часть террористической сети, к которой принадлежал исполнитель взрыва на концерте в Манчестере Салман Абеди, заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Роули заявил, что следствие достигло огромного прогресса в расследовании теракта. Он добавил, что полиция, вероятно, проведет новые задержания по этому делу.

Глава антиттеррористического подразделения заявил, что британцы могут не опасаться новых терактов. "Вы можете выходить на улицу, как планировали, и наслаждаться жизнью", - заявил Роули.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. В ходе расследования полиция уже задержала десять подозреваемых, двое из которых позже были освобождены. Восемь человек все еще находятся под стражей.

Новости по теме
В Манчестере задержали десятого подозреваемого по делу о теракте
Европа 07:23
Четырех жителей Лондона обвинили в подготовке терактов
Европа 04:40
В Большом Манчестере проходит полицейская операция с участием саперов
Европа 25 мая 23:32
Полиция перекрыла Вестминстерский мост в Лондоне
Европа 25 мая 21:58
Меркель и Обама записали совместное видеообращение в поддержку жителей Манчестера (ВИДЕО)
В мире 25 мая 19:44
В Британии задержали пятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере
Европа 24 мая 20:45
В Триполи арестовали младшего брата террориста из Манчестера
Арабские страны 24 мая 20:34
Глава полиции Манчестера подтвердил, что теракт был организован группой лиц
Европа 24 мая 19:36
В центре Манчестера идет спецоперация
Европа 24 мая 16:59
У Букингемского дворца отменен развод караулов из-за угрозы терактов
Европа 24 мая 14:14
Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Великобритании
Туркменистан 24 мая 07:12
В Британии военных привлекут к обеспечению безопасности
Европа 24 мая 01:47
Фейерверк по случаю 70-летия Каннского кинофестиваля отменен после теракта в Манчестере
В мире 23 мая 20:05
В Манчестере при взрыве пострадали около 120 человек
Европа 23 мая 19:05
Концерты Арианы Гранде в Европе приостановлены после теракта в Манчестере
Европа 23 мая 18:05
Президент Узбекистана выразил соболезнования премьеру Великобритании
Узбекистан 23 мая 16:05
В посольстве Великобритании в Баку будет открыта книга соболезнований
Общество 23 мая 15:17
Туркменистан и Великобритания готовы наращивать сотрудничество - МИД
Туркменистан 23 мая 11:19