Полиция заявила о разоблачении большей части сети, стоявшей за терактом в Манчестере

Британская полиция сумела разоблачить большую часть террористической сети, к которой принадлежал исполнитель взрыва на концерте в Манчестере Салман Абеди, заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Роули заявил, что следствие достигло огромного прогресса в расследовании теракта. Он добавил, что полиция, вероятно, проведет новые задержания по этому делу.

Глава антиттеррористического подразделения заявил, что британцы могут не опасаться новых терактов. "Вы можете выходить на улицу, как планировали, и наслаждаться жизнью", - заявил Роули.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. В ходе расследования полиция уже задержала десять подозреваемых, двое из которых позже были освобождены. Восемь человек все еще находятся под стражей.