Последствия стихийных бедствий обходятся мировой экономике в 520 миллиардов долларов в год

26 мая 2017 05:08 (UTC+04:00)

Последствия стихийных бедствий обходятся мировой экономике в 520 миллиардов долларов в год и приводят к обнищанию 26 миллионов человек. Это недопустимо, и международное сообщество должно принять меры, заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая в мексиканском городе Канкун на открытии конференции по сокращению риска стихийных бедствий, сообщает unmultimedia.org.

«Генеральный секретарь считает приоритетом предотвращение – будь то конфликты, последствия стихийных бедствий или какие-либо другие угрозы благополучию людей. Лучший способ отражения угроз – это инклюзивное и устойчивое развитие, которое помогает устранить корневые причины проблем».

По словам первого заместителя Генсека ООН, правительства должны отнестись к мерам по предотвращению так же серьезно, как к мероприятиям по ликвидации последствий уже случившихся бедствий. Она призвала расселять людей, проживающих в опасных зонах, бороться с незаконным строительством и нарушениями правил безопасности при возведении домов, защищать окружающую среду и противодействовать изменению климата.

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