Турецкие экспортеры подтвердили ограничения на импорт продукции из России

Турецкие экспортеры приняли решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из РФ на уровне 20-25% от их общего объема импорта, заявил РИА Новости в среду член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

В среду газета "Ведомости" сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз товара.ъ

"Мы распределили квоты по странам. Мы хотим обезопасить себя, если с какой-то страной у нас возникнут проблемы, чтобы мы не остались ни с чем. Решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20-25% принято нашей организацией, а не министерством экономики. Мы решаем, а Минэкономики принимает или не принимает его. Сейчас данное решение уже принято. Завтра, в зависимости от изменения обстоятельств, оно может быть изменено", — сказал собеседник агентства.