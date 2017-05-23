Сенат утвердил кандидатуру Бренстеда на пост посла США в Китае

23 мая 2017 05:39 (UTC+04:00)

Сенат утвердил кандидатуру Терри Бренстеда на пост посла США в Китае, передает РИА Новости со ссылкой на голосование, трансляцию которого вел телеканал CSPAN.

В поддержку его кандидатуры высказались большинство сенаторов. Бренстед занимал пост губернатора Айовы более 20 лет.

Бренстед в настоящее время является губернатором штата Айова. Ранее он отметил, что США надо сделать все, чтобы Пекин стал союзником Вашингтона. По его словам, он будет работать над "представлением американских ценностей китайскому руководству и китайскому народу". В частности, это касается "соблюдение прав человека, открытого и свободного рынка, свободы СМИ".

Бренстед также заявлял, что придерживается политики "одного Китая", но будет работать над развитием отношений с Тайванем.

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