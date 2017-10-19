Голосование турецких депутатов в ПАСЕ против Азербайджана вызывает сожаление - турецкий депутат

БАКУ /Trend/ - Голосование турецких депутатов из Народно-республиканской партии (CHP) в ПАСЕ против Азербайджана вызывает сожаление, сказал Trend глава парламентской группы дружбы "Турция-Азербайджан" Недждет Унувар.

По словам Унувара, депутаты, голосовавшие в ПАСЕ против Азербайджана, не имеют представления о социальном развитии и о демократии в Азербайджане.

Глава парламентской группы дружбы отметил, что всегда и во всех международных платформах Турция и Азербайджан выступали исходя из принципов братства.

«Благодаря усилиям президентов двух стран отношения Турции и Азербайджана являются устойчивыми и братскими», - сказал депутат.

Унувар отметил, что действие депутатов из СНР не повлияет на отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Турецкий народ и правительство страны всегда поддерживали Азербайджан, и продолжат поддерживать братскую страну в дальнейшем», - сказал Унувар.

Отметим, что 11 октября на осенней сессии ПАСЕ были приняты резолюции по докладам на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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