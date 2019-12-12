В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» известного писателя-публициста, депутата Милли Меджлиса, народного писателя, заслуженного журналиста Эльмиры Ахундовой.

Как передает Trend, в трехтомнике, изданном при поддержке Фонда Гейдара Алиева в издательстве «Канон-плюс», опубликованы интересные факты о различных периодах жизни и деятельности гениальной личности, его интервью, архивные материалы.

Выступившая на мероприятии автор книги Эльмира Ахундова отметила, что реализацию широкомасштабного проекта начала с благословения Гейдара Алиева в 2003 году и завершила в 2013 году. Она отметила, что проект изначально задумывался в трехтомном формате, но позже превратился в шеститомный роман-исследование. За эти годы роман был опубликован в нескольких странах и на нескольких иностранных языках - турецком, английском, венгерском, таджикском и русском. Это второе издание на русском языке. Также роман переведен на украинский и грузинский языки и в настоящее время готовится к изданию. В книге собраны неизвестные по сей день факты о Гейдаре Алиеве. Роман написан на основе архивных и официальных документов, сотен записанных на пленку бесед с друзьями, родными и соратниками общенационального лидера азербайджанского народа.

В своем выступлении Эльмира Ахундова рассказала о становлении личности Гейдара Алиева, характерных особенностях, обуславливающих феномен общенационального лидера.

Вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, председатель комитета Милли Меджлиса академик Иса Габиббейли отметил, что этот солидный труд - результат многолетней научно-публицистической деятельности Эльмиры Ахундовой. По его словам, представленная книга является одним из лучших биографических романов-эпопей, посвященных выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву. Трехтомник, который представляет собой обобщенную, сокращенную, фактически пересмотренную версию этого романа-эпопеи, создан настолько творчески, что весьма трудно, практически невозможно углядеть какие-то сокращения в книге. Эта книга - шедевр, еще более возвышающий гениальность Гейдара Алиева.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев подчеркнул, что была проделана большая работа над созданием романа. Он отметил, что трехтомник «Гейдар Алиев: Личность и эпоха» является первым крупным произведением об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, изданном в Москве. В предисловии к трехтомнику народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов написал: «Эта книга Э.Ахундовой продиктована любовью. Такие книги нужны: они помогают воспитанию новых поколений руководителей. Особенно ценен уникальный опыт Гейдара Алиева, которому довелось быть руководителем двух государств в одной стране».

Народный писатель также поделился своими искренними впечатлениями о гениальной личности, оставившей неизгладимый след в нашей современной истории.

Член правления Союза писателей Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев отметил, что второе издание книги в Москве, над созданием которой Эльмира Ахундова работала 20 лет, - имеет большое значение. Издание книги на русском языке поможет русскоязычной аудитории получить полную информацию о реалиях Азербайджана, о титанической деятельности основателя независимого Азербайджанского государства, его приверженности развитию и прогрессу нашего народа.

В своем выступлении директор издательства «Канон плюс» Юрий Божко отметил, что Гейдар Алиев был человеком, абсолютно востребованным временем и судьбой, сумевшим на новом витке истории, в новых социально-политических и экономических условиях реализовать свой огромный потенциал прирожденного лидера. Полководческий талант и железная воля, непостижимая энергичность и самообладание, феноменальная память и какая-то сверхчеловеческая работоспособность… По его словам, это далеко не полный перечень ключевых качеств личности Гейдара Алиева.

Наш соотечественник, живущий за границей и оказавший непосредственную поддержку в создании трехтомника, председатель Всемирного конгресса горских евреев Акиф Гилалов отметил, что книга «Гейдар Алиев: Личность и эпоха» - объемное произведение, которое надо не перелистывать, а читать и соприкоснуться с великой личностью, влияние которого мы чувствуем далеко за пределами Азербайджана.

Первая книга («Hakimiyyət yükü altında» - «Под бременем власти») трехтомника «Гейдар Алиев: Личность и эпоха» богата эксклюзивными и малоизвестными для широкой аудитории фактами о раннем периоде жизни и деятельности Гейдара Алиева, являющегося одним из гениальнейших политиков ХХ века. Книга основана на уникальных документах, обнаруженных во время работы в архивах Комитета государственной безопасности Азербайджана, а также в личном архиве Президента, в ней повествуется о детстве и юности героя произведения, его деятельности в органах государственной безопасности, а также о периоде его руководства советским Азербайджаном в 1969-1982 годах.

Во второй книге («Kreml beşilliyi» - «Кремлевская пятилетка») повествуется о пяти годах работы в Кремле члена Политбюро ЦК КПСС, первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдара Алиева. Западная пресса видела Гейдара Алиева, одного из самых влиятельных и активных руководителей СССР в 1982-1987 годах, даже как потенциального кандидата на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

В этой книге Эльмира Ахундова рассказывает об отношениях Гейдара Алиева с тремя генеральными секретарями ЦК КПСС - Ю.Андроповым, К.Черненко и М.Горбачевым. Тайны и интриги Кремля, отношения внутри Политбюро, аварии и техногенные катастрофы, в устранении последствий которых принимал участие Гейдар Алиев, его зарубежные визиты, начало и конец «Горбачевской перестройки», карабахский конфликт и его последствия, истинные причины отставки Гейдара Алиева и распад СССР - все это отражено во второй книге, которая иногда напоминает политический бестселлер и с интересом читается.

В третьей книге («Qayıdış» - «Возвращение») Эльмира Ахундова рассказывает о возвращении Гейдара Алиева на родину, а спустя три года его восхождении на политический Олимп. В 1990 году, несмотря на сопротивление тогдашнего руководства Азербайджана, Гейдар Алиев возвратился на свою «малую родину» - переживавший блокаду Нахчыван. В результате титанических усилий Гейдар Алиев спас автономную республику от голода и холода, а также оккупации Армении.

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