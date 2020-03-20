БАКУ /Trend/ - Конфедерация предпринимателей Азербайджана обратилась к представителям бизнеса.

Как сообщили в пятницу Trend в Конфедерации, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана поддерживает превентивные меры азербайджанского государства по борьбе с коронавирусом COVİD-19, который широко распространился во всем мире.

Бизнес-сообщество Азербайджана демонстрирует в высокой степени прогрессивное, гуманное поведение в связи с защитой здоровья населения и общества. В соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана проводятся соответствующие меры по защите здоровья людей.

Наряду с этим, введенные ограничения вызывают определенный спад в торговле, туризме, логистике, сфере услуг и ряде других областях экономики. В частности, следует отметить, что наибольшему воздействию такого рода подвержены субъекты микро, малого и среднего предпринимательства. Поэтому, для продолжения деятельности предпринимателей этой сферы сектора, а также сохранения рабочих мест они нуждаются в поддержке.

Вот уже несколько дней Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, наладив тесный контакт со всеми членами - субъектами предпринимательства, проводит мониторинги их экономического положение. Для этого предпринимателям направлены письменные запросы, и представлены несколько "горячих линий". В настоящее время анализируются поступившие обращения.

Конфедерация предпринимателей, рекомендует всем членам организации соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, говорится в сообщении.

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(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)