Будет выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию Лютфи Заде

БАКУ /Trend/ - По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, автора термина "нечеткая логика" и одного из соавторов теории нечетких множеств Лютфи Заде подготовлена почтовая марка.

Как сообщили в четверг Trend в ООО "Азермарка", марка будет выпущена в оборот в конце февраля.

Отметим, что Лютфали Рагим оглу Алескерзаде (Лютфи Заде) родился четвертого февраля 1921 года в бакинском селе Новханы. Выдающийся ученый скончался шестого сентября 2017 года в американском городе Беркли, штат Калифорния.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)