Азербайджанские ученые разработали систему распознавания речи

БАКУ /Trend/ - Ученые Института систем управления (ИСУ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в результате исследований в сфере разработки одной из важной составляющей искусственного интеллекта (ИИ) функции распознавания речи (преобразование в текст и обработка человеческой речи) создали конкурентоспособную прикладную систему.

Как сообщили в среду Trend в НАНА, исследования и коммерциализация их результатов проводились в институте в рамках совместной работы с частной компанией.

По результатам исследования, которое возглавляет доцент Абульфат Фатуллаев, а научным консультантом является генеральный директор ИСУ, академик Али Аббасов, посредством машинного и углубленного обучения (Machine Learning, Deep learning) по ряду европейских языков (немецкий, английский, испанский, итальянский, французский) и азербайджанскому языку разработаны нейросетевые модели и алгоритмы систем распознавания речи.

Были созданы версии системы на английском, немецком, турецком и азербайджанском языках, которые уже доступны в Интернете.

Применение системы распознавания речи в широко используемом дистанционном обучении может облегчить аутентификацию студентов, особенно во время экзаменов. Создав с применением этой системы специальные службы, отвечающие потребностям людей с ограниченными возможностями, можно добиться того, чтобы они могли получать образование, необходимую информацию и профессиональные знания и, как следствие, принимать активное участие в социальной и трудовой деятельности.

Следует отметить, что согласно прогнозам развития ИТ в ближайшие годы годовой объем мирового рынка технологий распознавания речи и различных ее приложений (анализ речи, медиамониторинг, виртуальный помощник, идентификация диктора и другие) оценивается в 25 миллиардов долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)