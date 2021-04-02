Военнослужащие ВВС Азербайджана посетили могилы шехидов апрельских боев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие ВВС Азербайджана второго апреля посетили могилы наших шехидов по случаю 5-й годовщины апрельских боев, возложили к ним венки и цветы. Была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, героически погибших за территориальную целостность нашей страны.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны, участники церемонии рассказали о достойном ответе азербайджанской армии на провокации армянских агрессоров во время боев в апреле 2016 года, мужестве, проявленном в боях отважным азербайджанским солдатом, освобождении важных стратегических высот и населенного пункта, завоевании исторической победы.

Было отмечено, что шехиды были отомщены. В результате успешных действий отважной азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войн противнику был нанесен тяжелый урон, и война завершилась блестящей победой Вооруженных сил Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)