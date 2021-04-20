Сократилось число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны

БАКУ /Trend/ - В январе - марте 2021 года зарубежные страны посетили 111 100 граждан Азербайджана, что на 8,4 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат, из них 45,2 процента посетили Турцию, 19,7 процента - Россию, 9,2 процента - Грузию, 6,9 процента - Иран, 19 процентов - другие страны.

Число граждан Азербайджана, посетивших Иран, сократилось в 41,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Грузию - в 27,3 раза, Россию - в 8,7 раза, Турцию - в 1,8 раза.

При этом 67,5 процента из них посетили зарубежные страны посредством воздушного транспорта, 25,8 процента - железнодорожного и автомобильного, 6,7 процента - морского транспорта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)