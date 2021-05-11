Трофейная боевая техника используется на военном полигоне в Губадлы (ФОТО)

ГУБАДЛЫ /Trend/ - Боевая техника, взятая у противника в качестве трофея, используется на военном полигоне в Губадлинском районе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал полковник-лейтенант Государственной пограничной службы Азербайджана Рашад Мешадиев.

По его словам, это по одной единице БМП, танка Т-72 и зенитной установки на тягаче МТ-ЛБ.

«Часть техники, используемой в учебном центре полигона, взята на поле боя в качестве трофея. Используя трофейную технику, личный состав повышает свою боеготовность. В настоящее время подразделения используют ее на учениях», – отметил Рашад Мешадиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)