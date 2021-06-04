Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Trend.

В заявлении подчеркивается, что гибель оператора ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» (AZTV) Сираджа Абышева, сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррама Ибрагимова и еще одного гражданского лица, ранение нескольких лиц в результате подрыва на мине на территории освобожденного от оккупации Кельбаджарского района при выполнении служебных обязанностей является очередным доказательством террористической деятельности Армении.

«Отказ Армении предоставить азербайджанской стороне карты минных полей в нарушение всех международных конвенций и достигнутых договоренностей ставит под угрозу жизни тысяч людей и приводит к гибели невинных граждан, что и произошло сегодня.

Будучи серьезным нарушением норм и принципов международного права, международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, этот террористический акт свидетельствует о пренебрежительном отношении Армении к миру, безопасности и международному праву. Безнаказанность привела к тому, что такие бесчеловечные поступки вошли в привычку для этой страны, которая жертвует идеями гуманизма во имя агрессивного национализма.

Мы глубоко опечалены гибелью наших коллег, которые работали в тяжелейших условиях, чтобы запечатлеть на ленту и довести до международного сообщества бесчеловечные действия, совершенные армянами на наших освобожденных территориях, в том числе безжалостное разрушение наших уникальных культурных и исторических памятников, разграбление наших природных ресурсов. Соболезнуем их семьям и просим у Всевышнего терпения их родным и близким», – говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)