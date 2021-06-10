Мы хотим провести конкурс так, чтобы работа журналистов была оценена по достоинству – руководитель отдела Агентства развития медиа Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - В интервью АМИ Trend руководитель отдела по работе с субъектами медиа и журналистами Агентства развития медиа Азербайджана Натиг Мамедли рассказал о новых условиях и преимуществах конкурса, объявленного Агентством.

– Чем индивидуальный конкурс журналистов, объявленный Агентством, отличается от конкурсов, объявленных до этого?

– Развитие индивидуальных знаний и навыков наших журналистов, раскрытие их потенциала является приоритетом для Агентства развития медиа Азербайджана. С этой целью мы хотим провести конкурс на основе таких критериев и принципов, чтобы творческий труд наших коллег-журналистов был оценен по достоинству, чтобы не допускались недобросовестная конкуренция и другие субъективные нюансы.

Основываясь на имеющемся опыте, мы предложили совершенно новые механизмы. Во-первых, устранены все факторы, ограничивающие творчество журналиста. Агентство не заказывает никаких материалов, напротив, поддерживает свободу журналиста представить по собственному выбору любой материал, опубликованный за последние три месяца до даты объявления конкурса. Журналист не строит свою работу только в соответствии с условиями конкурса, условия адаптированы под творческую свободу журналиста.

Во-вторых, номинации конкурса были определены на основе практической журналистики, что позволит создать общую интеллектуальную картину наших СМИ. До сих пор не существовало формата конкурса, в котором могли бы участвовать и извлечь выгоду все наши коллеги. Теперь мы достигли привлечения всех сотрудников, от корреспондентов газет и веб-сайтов до операторов телевидения. После оценки представленных материалов экспертами победителями будут объявлены 50 сотрудников газет и субъектов онлайн-медиа по 5 человек в каждой из 10 номинаций, и по 4 человека в каждой из пяти номинаций, предусмотренных для аудиовизуальных СМИ, в целом 20 сотрудников.

– Что можете сказать о критериях оценки?

– В критерии оценки материалов, представленных на конкурс, внесены принципиальные изменения. Один и тот же материал будет оцениваться индивидуально тремя разными экспертами по 20-балльной шкале, что подчеркивает оригинальность авторского подхода, как уже отмечалось. Условия конкурса вполне доступны, но это не снижает ответственности журналиста. При подаче материалов на конкурс следует учитывать, что все они пройдут экспертную оценку. В этом случае внимание будет обращено на соответствие материала общим принципам журналистики, стилистическим качествам, соблюдению норм и правил языка. Образовательная ценность материала также занимает важное место среди критериев оценки.

– Вы отметили, что конкурс позволит создать общую интеллектуальную картину наших СМИ. Чего вы хотите этим добиться?

– Развитие информационных технологий оказывает серьезное влияние на СМИ. Азербайджанская журналистика должна строить свою работу, отвечая на новые вызовы. Наши серьезные субъекты медиа уже предпринимают шаги по адаптации к этим тенденциям. Агентство, в свою очередь, продвигает этот процесс, проводя конкурс, направленный на выявление и поддержку индивидуальных навыков журналистов. Стиль письма, основанный на традиционных принципах, не отвечает потребностям современного читателя, более склонного к зрительному восприятию. Требования к формам репортажей, особенно по жанрам художественной публицистики, привлекают внимание своей динамичностью. Эти нюансы учтены в заявленных на конкурс направлениях.

На предыдущих конкурсах объем и форма статей были заметны, что часто приводило к риторике и повторениям, а также затмевали личный стиль журналиста. В новых условиях особое внимание уделим оригинальности и содержательности при составлении тем. Теперь журналист может подавать любой материал, который он считает лучшим, от интервью до авторской статьи или очерка. Те же принципы применяются к материалам аудиовизуальных СМИ. Здесь устанавливается ограничение только по хронометражу, что основано на общих стандартах для новостных репортажей.

Следует подчеркнуть еще один немаловажный фактор – участие наших коллег, работающих в регионах, и спортивных журналистов в индивидуальных конкурсах было практически невозможно, но теперь они смогут подавать свои материалы на конкурс в любой номинации.