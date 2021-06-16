Армяне заставляли нас выкапывать останки азербайджанцев из могил - бывший пленный

БАКУ /Trend/ - Армяне заставляли нас выкапывать останки азербайджанцев из могил на кладбище в Агдаме. Затем они расстреливали эти останки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал потерпевший Фамиль Алиев на судебном заседании по уголовному делу армянских террористов Мкртычяна Людвика Мкртычовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны и совершивших другие преступления.

Потерпевший сообщил, что попал в плен в 1994 году.

"Сначала меня доставили в Агдам, а оттуда - в Ханкенди. На утро меня перевезли в Шушинскую тюрьму, где я пробыл семь месяцев. Именно там я увидел Мкртычяна и Хосровяна. Позже они тушили об мою грудь сигареты", - сказал Алиев.

Потерпевший также сообщил, что армяне привозили азербайджанских пленных на агдамское кладбище и заставляли раскапывать могилы.

"Нас заставляли выкапывать останки азербайджанцев из могил. Потом они расстреливали эти останки. Они вырывали у умерших золотые коронки. Если мы отказывались раскапывать могилы, нас били арматурой, железными прутьями. Мкртычян и Хосровян подвергали нас мучительным пыткам", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)