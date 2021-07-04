На морских платформах под непосредственным контролем SOCAR аварий не было

БАКУ/Trend/- На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме.

Об этом сказал Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов

«Если будет дополнительная информация, мы проинформируем общественность»,- отметил он.