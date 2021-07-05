В Шуше обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются превентивные мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщили в понедельник Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками Шушинского РОВД и военнослужащими Внутренних войск совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности, на территории города Шуша было обнаружено и изъято 30 гранат, 10 гранатометов, 30 запалов УЗРГМ, 1 441 патрон разного калибра и другие боеприпасы.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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