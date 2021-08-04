О лесных пожарах в Турции, уничтоженных лесах Карабаха и уроках истории...

Карабах должен быть восстановлен ЕЩЕ КРАСИВЕЕ И ЗЕЛЕНЕЕ, чем был прежде! Это - наш моральный долг.

Но обо всем по порядку.

В понедельник, 2 августа, британское издание The Guardian опубликовало новость о том, что турецкие власти призвали международное сообщество поддержать их в борьбе с чудовищными пожарами, уничтожившими десятки тысяч гектаров территории.

Уже во вторник, 3 августа, турецкое издание Daily Sabah опубликовало новость о том, что «друзья и союзники оказывают помощь Турции в борьбе с огнем, охватившим леса». Среди стран, уже выделивших помощь – братский Азербайджан, Россия, Украина, Иран, Хорватия и Испания.

Согласно сообщениям СМИ, Европейского Союза в списке нет. Греция и Франция и вовсе решили не выделять обещанную помощь, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

И это притом, что именно Турция долгие годы оказывала Европейскому Союзу колоссальную помощь, играя роль буфера между Старым Светом и Ближним Востоком, сдерживая огромный поток беженцев, спасавшихся от ужасов войны.

Если кого-то подобное отношение «цивилизованного Запада» и удивляет, то уж точно не меня.

Пару недель назад глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь в размере 2,6 миллиарда евро.

В то же время, согласно сообщениям СМИ, Азербайджану в ближайшие 5 лет ЕС планирует выделить порядка 150 млн евро. То есть, почти в 17 раз меньше.

К чему я написал все это?

А к тому, что нам в этом мире в первую очередь надо надеяться на самих себя.

Те, кто сегодня равнодушно наблюдает за пожарами в Турции, кто выделяет миллиарды евро в помощь стране, десятилетиями уничтожавшей экологию Карабаха, вряд ли поддержат наши инициативы по возрождению освобожденных территорий.

Я уже писал о том, что только с 2014-го по 2018 год в Карабахе было вырублено в 2.3 раза больше деревьев, чем во всей Армении.

За годы оккупации армяне уничтожили почти 20% лесного покрова Карабаха. Это просто уму непостижимые цифры.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, среди пострадавших деревьев в том числе и ценные породы, такие как орех, хурма, дуб и эльдарская сосна.

Однако систематического уничтожения лесного покрова за годы оккупации армянам оказалось мало.

В ходе 44-дневной войны экологии Карабаха был нанесен еще один колоссальный удар – в результате применения армянами фосфорных бомб пожары охватили огромную территорию лесных массивов.

А уже после подписания Заявления о прекращении боевых действий армяне, воспользовавшись передышкой, в спешке начали рубить лес и поджигать дома в Кяльбаджаре, только бы все это не досталось истинным хозяевам этой земли - азербайджанцам.

Что делало мировое сообщество все эти долгие 20 с лишним лет (естественно, за исключением самых близких нам друзей)?

Правильно – молчаливо наблюдало за тем, как армянские оккупационные силы грабят ресурсы Карабаха, вырубают леса, занимаются наркотраффикингом, практикуют водный террор, поджигают прифронтовые земли, разбрасывают вокруг себя сотни тысяч мин (интересно, откуда у них брались на это деньги?) и не стесняются прочей незаконной деятельности.

Можем ли мы рассчитывать на поддержку этих самых «молчаливых наблюдателей» в деле устранения последствий оккупации?

Я очень сомневаюсь.

А значит - надеяться нам следует в первую очередь на самих себя. Слава Богу, у нашего государства есть ресурсы для того, чтобы начать работу, не дожидаясь помощи от зарубежных доноров.

Но тут мы должны четко осознать одну простую истину – ущерб, нанесенный Карабаху армянскими оккупантами, воистину колоссален!

Речь идет о десятках населенных пунктов – поселках, селах и городах, стертых с лица земли.

О тысячах домов и памятников истории, разрушенных или полностью уничтоженных с той целью, чтобы эти земли стали полностью непригодными для проживания и нашего возвращения.

О сотнях тысяч прекрасных деревьев, в том числе и эндемичных, которые были вырублены и вывезены в Армению.

О тысячах гектаров земли, использованных для выброса токсичных веществ, образующихся в результате нещадной добычи полезных ископаемых.

Одним словом, об ущербе, масштаб которого сопоставим с последствиями нацистской оккупации в ходе Второй мировой войны.

Мне часто задают вопрос: «Когда мы наконец сможем вернуться, жить и работать в Карабахе?».

Я не знаю точной даты, но абсолютно уверен в одном – если мы хотим УСКОРИТЬ процесс восстановления Карабаха, то нам следует поддержать государство в этой священной миссии.

Для этого у нас есть соответствующая платформа, созданная Президентом Азербайджанской Республики – Фонд Возрождения Карабаха.

Сделав пожертвование (donation) в Фонд, каждый из нас внесет свою лепту в восстановление Карабаха.

Почему это безопасно?

Причин сразу несколько. Вот лишь некоторые из них:

- Фонд ежегодно будет предоставлять отчет о своей деятельности главе государства и отчитываться перед ним за все свои расходы.

- Фонд ежегодно будет отчитываться перед общественностью, информируя ее о проделанной работе и потраченных средствах.

- Фонд будет ежегодно проверяться со стороны международной аудиторской компании и публиковать заключение аудиторов.

- Фонд не тратит и не будет тратить ни копейки из собранных пожертвований на собственные административные расходы (зарплату, аренду офиса и так далее). Это - наша принципиальная позиция, утвержденная Наблюдательным советом (об этом я в скором времени напишу подробнее).

Поэтому, завершая этот текст, я хотел бы обратиться ко всем нашим братьям и сестрам, независимо от страны проживания: если вы хотите ускорить процесс возрождения Карабаха, его прекрасных, густых лесов, исторических памятников, домов, школ и больниц, внесите свою лепту, поддержав усилия государства.

Для этого достаточно сделать всего несколько кликов и перечислить пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха.

Каждая копейка имеет значение!

PS: Подробнее об ущербе, нанесенном Карабаху армянскими оккупантами, можно узнать на сайте Karabakh.Center (на трех языках):

Cinayət

Преступная деятельность

Crime

Тысячи разрушенных армянами домов, памятников, кладбищ и достопримечательностей также можно увидеть на сайте Karabakh.Center (на трех языках):

Urbisid

Урбицид

Urbicide

https://www.youtube.com/watch?v=nSVgxTQV_V4&feature=emb_title

Автор: Рахман Гаджиев

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха