Вниманию пассажиров рейса J2 9982 Жуковский-Баку

Рейс J2 9982 из аэропорта Жуковский (Россия) в Баку авиакомпании Buta Airways задерживается по технической причине.

На рейс зарегистрировано 174 пассажира. За ними будет отправлен другой самолет из Баку.

Пассажиров, находящихся в аэропорту и ожидающих своего вылета, обеспечат напитками и питанием.