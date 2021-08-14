Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на товузском направлении (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 13 августа, в 23:05, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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