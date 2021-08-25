AZAL открывает вакансии для уроженцев Физули в первом аэропорту Карабаха

AZAL объявляет об открытии вакансий в международном аэропорту в Физули для уроженцев этого района.

В преддверии открытия первого аэропорта в Карабахе уроженцам Физули предлагается начать карьеру в столь интересной и ответственной отрасли, как гражданская авиация Азербайджана.

Выбор специальностей пройдет на конкурсной основе.

Так, открыт набор персонала в УВД «Азераэронавигация» (AZANS), а также для аэродромной и аэровокзальной служб международного аэропорта в Физули.

Вакансии, открытые для аэродромной и аэровокзальной служб аэропорта:

- инженеры-программисты;

- техники по ремонту и эксплуатации оборудования;

- инженеры и электромеханики по светотехническому оборудованию;

- инженер по ремонту и эксплуатации технологического оборудования;

- техники и инженеры по радиосвязи;

- коменданты;

- оператор котельной, оператор конвейерных линий;

- слесари по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования;

- клининговый персонал.

Вакансии, открытые в AZANS:

- диспетчеры УВД и Брифинга;

- инженеры-синоптики и инженеры-метеорологи;

- инженеры и техники по АС УВД, связи, радионавигации и радиолокации.

В зависимости от вакансии может потребоваться высшее, средне-специализированное, среднее образование или наличие опыта работы. От соискателей не требуется юридическое образование. Более подробную информацию они могут получить, обратившись в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». Заинтересованных кандидатов просим отправлять свое резюме по следующему адресу электронной почты: [email protected]

Отметим, что AZAL в числе первых организаций, которые привлекают к занятости население, возвращающееся на места исторического проживания в Карабахе.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева новый аэропорт в Физули строится в максимально короткие сроки. Глава государства в январе 2021 года заложил фундамент аэропорта, а в начале сентября этого года запланировано проведение тестовых полетов.

«С чувством особой гордости заявляю, что «Азербайджанские Авиалинии» оказались в числе первых организаций, которые откроют новые рабочие места в освобожденном Карабахе. Аэропорт в Физули будет сдан в эксплуатацию в самое ближайшее время и, я уверен, что уроженцы этого региона, долгое время находившегося под оккупацией, с большим удовольствием примут участие в конкурсном отборе. Именно поэтому мы открываем для них все возможности. Особо отмечу, что ввод в эксплуатацию аэропорта в Физули, позволяющего принимать любые типы воздушных судов, даст сильный толчок социально-экономическому развитию региона, а в перспективе повысит его туристический потенциал», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В настоящее время аэропорт в Физули находится на финальной стадии строительства, в эксплуатацию вводятся новейшие объекты инфраструктуры, призванные обеспечить безопасность полетов, высокие объемы пассажирских и грузовых авиаперевозок. Строительные работы идут ускоренными темпами, открытие аэропорта запланировано до конца нынешнего года.

Также по поручению главы государства планируется строительство еще двух международных аэропортов в Карабахе - в Зангиланском и Лачинском районах страны.