Иностранцы в Армении массово продают свою недвижимость - ЦИФРЫ

Азербайджан 9 февраля 2022 16:29 (UTC+04:00)
Иностранцы в Армении массово продают свою недвижимость - ЦИФРЫ

БАКУ /Trend/ - Статистика свидетельствует о том, что иностранцы в Армении в массовом порядке продают свою недвижимость.

Как сообщает Trend, нестабильная политическая и экономическая ситуация в Армении привела к оттоку иностранцев из страны.

По данным статистики, в прошлом году продажи иностранцами в Армении недвижимости выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами. В 2021 году в Армении иностранцы приобрели 1 587 объектов недвижимости, а продали - 3 155.

Иностранцы, которые вкладывали инвестиции в сельское хозяйство Армении, сегодня уже пытаются покинуть эту страну. В прошлом году иностранные граждане приобрели в Армении пять земельных участков, пригодных для сельскохозяйственной деятельности, а продали - 516.

Согласно статистике, в 2021 году иностранцы в Армении продали 1 279 квартир, тогда как в 2020 году - около 600.

Среди иностранцев в Армении, продающих свою недвижимость, преобладают российские граждане. В прошлом году они продали в Армении 1 627 квартир, а приобрели - 560.

Отметим, что большую часть российских граждан в Армении составляют не этнические русские, а армяне, получившие гражданство РФ. Данные статистики свидетельствуют о том, что армяне получают российское гражданство, продают свою недвижимость и покидают Армению. При этом проживающие за границей армяне не заинтересованы в приобретении недвижимости в Армении.

В последние дни в армянских СМИ появились материалы о том, что турки покупают недвижимость в Армении. Однако эта информация не подкреплена статистическими данными. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что экономика Армении всегда была открыта для Турции, за исключением 2021 года. При этом армянские эксперты по недвижимости отмечают, что публикация подобных материалов в СМИ направлена на оживление рынка недвижимости в Армении.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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