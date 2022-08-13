Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике выступает на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, в состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

Команда демонстрирует яркое, интересное и захватывающе выступление.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

Фото: Заур Мустафаев