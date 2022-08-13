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Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)

Азербайджан Материалы 13 августа 2022 20:39 (UTC +04:00)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике выступает на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в субботу Trend, в состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.
Команда демонстрирует яркое, интересное и захватывающе выступление.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
Фото: Заур Мустафаев

Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
Ярко и захватывающе - групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступает на Исламиаде (ФОТО)
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