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Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Азербайджан Материалы 28 сентября 2022 21:14 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

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БАКУ/Trend/- Распространяемая армянской стороной информация о нарушении перемирия подразделениями Азербайджанской Армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

«Распространяя такого рода сообщения, Министерство обороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной. Сообщаем, что подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника»,- сказали в ведомстве.

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