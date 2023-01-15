Омбудсмен Азербайджана ответила на необоснованные претензии «Human Rights Watch»

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана ответила на утверждения, содержащиеся в отчете организации «Human Rights Watch» за 2022 год.

Как сообщает Trend, Сабина Алиева заявила, что доклады и заявления, подготовленные международными неправительственными организациями, должны быть беспристрастными, справедливыми и свободными от двойных стандартов.

«Но, к сожалению, как всегда, «Human Rights Watch» продолжает предвзято относиться к Азербайджану, распространяя безосновательную информацию в социальных сетях, а также отражая такую информацию в своих ежегодных отчетах.

«Human Rights Watch» в своем отчете за 2022 год, назвав разрешенный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном не урегулированным конфликтом, показала свой истинный подход к этому вопросу. Также в своем докладе упомянутая международная неправительственная организация пренебрегает общепризнанными нормами и принципами международного права, проявляя неуважение к международно признанной территориальной целостности Азербайджана. Однако если бы «Human Rights Watch» попыталась провести объективное расследование, то увидела бы, что восстановительные работы на этих территориях Азербайджана после освобождения от оккупации ведутся быстрыми темпами.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что с момента подписания трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, Российской Федерации и Армении 10 ноября 2020 года Азербайджаном не было совершено ни одного поступка, который мог бы поставить под угрозу жизнь любого лица армянской национальности, проживающего в Карабахском регионе нашей страны.

20 процентов признанных международным сообществом территорий Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией Армении, и в результате этой оккупации до одного миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Со времен Первой карабахской войны около 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести, и Армения отказывается предоставлять какую-либо информацию об их судьбах их семьям. Почему «Human Rights Watch» не предприняла никаких действий, чтобы привлечь внимание мировой общественности к такого рода грубым нарушениям прав человека?

После освобождения оккупированных территорий Азербайджана было обнаружено, что на этих территориях Арменией установлены сотни тысяч мин, представляющих угрозу для мирных жителей. «Human Rights Watch» в своем отчете ссылается только на заявление генпрокурора Азербайджана, сделанное в октябре 2022 года и указывает, что «с момента прекращения огня, достигнутого в 2020 году, до середины октября 2022 года в результате взрывов мин в «Нагорном Карабахе» погибли 34 мирных жителя, еще 80 человек получили ранения в окружающих районах». Следует с сожалением отметить, что число мирных жителей, погибших или получивших ранения в результате взрывов мин, увеличилось с октября прошлого года. После окончания Второй карабахской войны подорвались на минах 274 человека, из них 46 человек, в том числе 36 мирных жителей погибли. Странно то, что «Human Rights Watch» ни разу не упоминает о руководстве Армении, которое непосредственно участвовало в установке этих мин в период оккупации этих территорий и отказывается предоставить точную карту немаркированных минных полей»,- говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана.