В Красноярске в апреле запустят прямые рейсы в Баку

Прямые перелеты между Красноярском и столицей Азербайджана с апреля начнет осуществлять иркутская авиакомпания "ИрАэро". Об этом во вторник сообщила пресс-служба международного аэропорта Красноярск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые рейсы в Баку со 2 апреля. Полеты будут выполняться раз в неделю - в воскресенье. Из Красноярска вылет будет в 18:00. Из Баку вылет будет в 09:10", - сообщила пресс-служба.

В аэропорту уточнили, что время в пути из Красноярска в Баку составит около пяти часов.

По данным авиакомпании "ИрАэро", стоимость билета в одну сторону будет около 22 тыс. рублей.