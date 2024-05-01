Состоялось открытие здания ТВ Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Первого мая в Баку состоялось открытие здания Телевидения Западного Азербайджана Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает Trend, на мероприятии выступил председатель правления Общины, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азиз Алекберли.

Он отметил, что Телевидение Западного Азербайджана активно поддерживает деятельность, проводимую для мирного, безопасного и достойного возвращения в родные края азербайджанцев, которые были изгнаны со своих исторических земель в течение последних 200 лет, а также по донесению правды о наследии азербайджанского народа в Западном Азербайджане, которое уничтожалось на протяжении десятилетий. По словам Азиза Алекберли, сданное в эксплуатацию новое здание телевидения оснащено всеми условиями для успешной работы.

Выступивший затем заместитель председателя правления Общины Западного Азербайджана, депутат Хикмет Бабаоглу пожелал успехов в деятельности телевидения и подчеркнул, что работа телеканала важна с точки зрения пропаганды богатого наследия, истории и культуры Западного Азербайджана.

После того, как была разрезана красная лента, символизирующая открытие, гости и представители СМИ ознакомились со зданием.

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