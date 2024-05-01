Необходимо найти выход из сложившихся трудностей - Жан Кристоф Бас

БАКУ /Trend/ - Необходимо найти выход из сложившихся трудностей.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил учредитель и главный исполнительный директор организации Global Compas и координаторов мира, главный консультант в Браззавиле Жан-Кристоф Бас во время выступления на панельной сессии "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу", проводимой в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Нынешний мир раскалывается. Мы являемся свидетелями этого во всех сферах. Это не только международный кризис, но и раскол внутри обществ. Никто сам по себе не в состоянии вывести человечество из этого затруднительного положения. Только вместе мы сможем найти выход.

Мы должны признать, что никто не в праве диктовать свое мнение другим. Все, что нам нужно, это не только диалог, но и обмен. Задача, стоящая перед нами - построить многополярный мир, который принесет нам возрождение", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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