Диалог между народами должен поощряться - Эфендус Хендерсон

БАКУ /Trend/ - Диалог между народами должен поощряться.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил глава Института устойчивого разнообразия и инклюзивности Эфендус Хендерсон во время выступления на панельной сессии "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу", проводимой в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Мы видим рост поляризации и недоверия. Чтобы решить эту проблему, мы должны использовать мягкую силу. Данный форум является уникальной платформой, а с помощью межкультурного диалога мы можем достичь желаемого. Сегодня человечество должно больше гордиться не своим военным арсеналом и экономической мощью, а своей мягкой силой", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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