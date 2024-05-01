"За любовь!": Брендон Стоун выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 5 мая в 20:00 выступит участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, популярный певец и композитор Брендон Стоун, сообщает Trend Life.

Брендон Стоун представит вниманию бакинских поклонников новую концертную программу под названием "За любовь!". На вечере прозвучат как новые песни музыканта, так и любимые слушателями композиции, которые давно стали хитами.

Брендон Стоун - частый гость в Баку, выступал здесь с концертами, участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА".

Съемки нескольких видеоклипов певца проходили в Азербайджане, среди них проекты на песни "Строптивая", "Радиостанции", "Девочка-смартфон", "На стиле и опасна" и другие.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/brandon-stone-new/108026

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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