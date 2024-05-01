Jazz Classics: в Баку впервые выступит Мелвин Тревис

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 4 мая в 20:00 состоится концерт звезды мировой джазовой сцены Мелвина Трэвиса "Jazz Classics", сообщает Trend Life.

Мелвин Трэвис впервые выступит в Баку. Его бархатный вокал в сопровождении бэнда подарит новое дыхание всемирно известным джазовым хитам.

Мелвин Трэвис - это яркий и узнаваемый голос, безупречный ритм и невероятная энергия. На его выступлениях можно услышать микс из разных джазовых стилей.

Отметим, что Трэвис не только певец, который передает яркие эмоции своей публике, но и композитор, писатель и учитель пения.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/melvin-travis-jazz-classics/110609

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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