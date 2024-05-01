В Шуше пройдет пленум, посвященный историческим памятникам Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - 24-25 мая в Шуше состоится весенний пленум правления Союза архитекторов Азербайджана на тему "Проблемы сохранения исторических памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре".

Об этом в среду Trend сообщили в Союзе архитекторов Азербайджана.

В работе пленума, наряду с членами правления Союза архитекторов Азербайджана, намечается участие специальных представителей Президента Азербайджанской Республики в Восточном Зангезуре и Карабахе, Государственного заповедника города Шуша, министерства культуры, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Национальной академии наук Азербайджана, сотрудников институтов искусства, археологии, этнографии и антропологии.

На пленуме будут заслушаны доклады и проведены дискуссии по теме, а также представлена выставка, отражающая восстановленные историко-архитектурные памятники на освобожденных от оккупации территориях в течение трех лет после великой победы Азербайджана.

По итогам пленума будет принята резолюция.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!