На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)

На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП) Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold, расположенном в Дашкесанском районе, состоялось мероприятие по случаю 28 Апреля – Всемирного дня охраны труда.

В мероприятии на тему «Влияние изменения климата на охрану труда и здоровье» приняли участие представители ЗАО AzerGold, Службы государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и сотрудники подрядных компаний, действующих на ЧИРУП.

Была представлена подробная информация о работе, проводимой акционерным обществом в области охраны труда, обеспечения работников здоровыми и безопасными условиями труда, а также охраны окружающей среды. Отмечено, что в результате превентивных мер, принятых на рабочих местах, особенно на производственном предприятии, ЗАО AzerGold добилось предотвращения несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и обеспечения охраны безопасности труда в течение всего периода своей деятельности. Таким образом, количество безопасных рабочих часов в ЗАО AzerGold превысило 5 миллионов. Это считается высоким показателем для компании, специализирующейся в горнодобывающей отрасли.

В рамках мероприятия были вручены благодарности сотрудникам ЗАО AzerGold и компаний-подрядчиков, внесших вклад в деятельность в области здравоохранения, безопасности труда и окружающей среды на ЧИРУП.

Затем гости ознакомились с деятельностью Човдарского интегрированного регионального участка по переработке и выразили удовлетворение принятыми здесь мерами в области обеспечения благоприятных условий труда, охраны здоровья, безопасности труда и окружающей среды.

Следует напомнить, что Всемирный день охраны труда был учрежден в 2003 году Международной организацией труда, одним из специализированных органов ООН. Этот особый день, связанный с охраной труда, ежегодно отмечается и в Азербайджане.

Создание безопасных и здоровых условий труда для работников является одним из основных направлений государственной политики в стране. В рамках мероприятий, проводимых в соответствии с национальным законодательством, принятым на основе прогрессивных международных норм и стандартов, на предприятиях и в дочерних компаниях ЗАО AzerGold также осуществляется системная деятельность, обеспечивается постоянное просвещение работников в области трудовых прав, безопасности труда.