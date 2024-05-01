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На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)

Экономика Материалы 1 мая 2024 14:17 (UTC +04:00)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП) Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold, расположенном в Дашкесанском районе, состоялось мероприятие по случаю 28 Апреля – Всемирного дня охраны труда.

В мероприятии на тему «Влияние изменения климата на охрану труда и здоровье» приняли участие представители ЗАО AzerGold, Службы государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана и сотрудники подрядных компаний, действующих на ЧИРУП.

Была представлена подробная информация о работе, проводимой акционерным обществом в области охраны труда, обеспечения работников здоровыми и безопасными условиями труда, а также охраны окружающей среды. Отмечено, что в результате превентивных мер, принятых на рабочих местах, особенно на производственном предприятии, ЗАО AzerGold добилось предотвращения несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и обеспечения охраны безопасности труда в течение всего периода своей деятельности. Таким образом, количество безопасных рабочих часов в ЗАО AzerGold превысило 5 миллионов. Это считается высоким показателем для компании, специализирующейся в горнодобывающей отрасли.

В рамках мероприятия были вручены благодарности сотрудникам ЗАО AzerGold и компаний-подрядчиков, внесших вклад в деятельность в области здравоохранения, безопасности труда и окружающей среды на ЧИРУП.

Затем гости ознакомились с деятельностью Човдарского интегрированного регионального участка по переработке и выразили удовлетворение принятыми здесь мерами в области обеспечения благоприятных условий труда, охраны здоровья, безопасности труда и окружающей среды.

Следует напомнить, что Всемирный день охраны труда был учрежден в 2003 году Международной организацией труда, одним из специализированных органов ООН. Этот особый день, связанный с охраной труда, ежегодно отмечается и в Азербайджане.

Создание безопасных и здоровых условий труда для работников является одним из основных направлений государственной политики в стране. В рамках мероприятий, проводимых в соответствии с национальным законодательством, принятым на основе прогрессивных международных норм и стандартов, на предприятиях и в дочерних компаниях ЗАО AzerGold также осуществляется системная деятельность, обеспечивается постоянное просвещение работников в области трудовых прав, безопасности труда.

На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
На Човдарском интегрированном региональном участке по переработке отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)
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