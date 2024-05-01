Азербайджан и Узбекистан изучают возможности финансирования совместных проектов (ФОТО)

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Азербайджан и Узбекистан изучают возможности финансирования совместных проектов.

Как передает в среду Trend, в рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан, состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании.

Стороны также затронули вопросы устойчивого развития деловых и торговых связей между странами, содействия всестороннему развитию частного сектора и взаимных инвестиций.

Отметим, что по данным статистического агентства Узбекистана, объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в период с января по март 2024 года составил 142 миллиона долларов США.

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