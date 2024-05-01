Цена на газ в Европе выросла на 6 процентов

БАКУ /Trend/ - Цена газа на европейском рынке 30 апреля выросла примерно на шесть процентов.

Как сообщает в среду Trend, в настоящее время цена одной тысячи кубометров газа на лондонской бирже ICE составляет 324 доллара США. Повышение цен объясняется холодной погодой в апреле и ростом напряженности на Ближнем Востоке.

Отметим, что 28 марта цена на газ составляла 306 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что средняя цена на тысячу кубометров газа в Европе в декабре 2023 года составляла около 408 долларов, в январе текущего года – 337 долларов, в феврале – 288 долларов, в марте – 302 доллара, в апреле – 320 долларов. В настоящее время подземные хранилища газа Евросоюза заполнены примерно на 62 процента.

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