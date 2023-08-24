AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам (ФОТО) (R)

С 18 по 19 августа в немецком городе Мангейм, при организации Европейской Федерация Перетягивания Каната был проведен международный турнир среди школьников.

На турнире участвовали более 500 спортсменов из Германии, Англии, Ирландии, Швеции, Швейцарии, Шотландии и Бельгии.

На турнире Азербайджан был представлен командой Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева при поддержке AccessBank.

Команда выступила в весовой категории до 560 кг и была награждена бронзовой медалью оргкомитета.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 14 из которых находятся в Баку, 17 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.