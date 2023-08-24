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AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам (ФОТО) (R)

Азербайджан Материалы 24 августа 2023 11:37 (UTC +04:00)
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам (ФОТО) (R)

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С 18 по 19 августа в немецком городе Мангейм, при организации Европейской Федерация Перетягивания Каната был проведен международный турнир среди школьников.

На турнире участвовали более 500 спортсменов из Германии, Англии, Ирландии, Швеции, Швейцарии, Шотландии и Бельгии.

На турнире Азербайджан был представлен командой Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева при поддержке AccessBank.

Команда выступила в весовой категории до 560 кг и была награждена бронзовой медалью оргкомитета.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 14 из которых находятся в Баку, 17 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам (ФОТО) (R)
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам (ФОТО) (R)
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам (ФОТО) (R)
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам (ФОТО) (R)
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