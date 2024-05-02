Грузия является одним из важных и надежных партнеров Азербайджана - Самир Шарифов

ТБИЛИСИ /Trend/ - Грузия является одним из важных и надежных партнеров Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!