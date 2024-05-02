Опубликован топ-10 крупнейших работодателей Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана представило перечень из 10 ведущих компаний-работодателей в стране, где общее число трудящихся превышает 236 тысяч человек, передает Trend.

По состоянию на 29 апреля в список компаний с наибольшим числом работников входят:

1. Навоийский горно-металлургический комбинат — 48 308;

2. Алмалыкский горно-металлургический комбинат — 36 629;

3. «Темирйулинфратузилма» (занимается железнодорожной инфраструктурой) — 34 816;

4. «Региональные электрические сети» — 20 873;

5. Совместное узбекско-американское предприятие Romstar (владеет текстильными предприятиями) — 18 800;

6. «Узбектелеком» — 17 641;

7. UzAuto Motors — 16 628;

8. «Худудгазтаъминот» — 16 309;

9. «Узбекнефтегаз» — 13 926;

10. Anglesey food (владеет сетью супермаркетов Korzinka.uz) — 12 726.