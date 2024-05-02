Опубликован топ-10 крупнейших работодателей Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана представило перечень из 10 ведущих компаний-работодателей в стране, где общее число трудящихся превышает 236 тысяч человек, передает Trend.
По состоянию на 29 апреля в список компаний с наибольшим числом работников входят:
1. Навоийский горно-металлургический комбинат — 48 308;
2. Алмалыкский горно-металлургический комбинат — 36 629;
3. «Темирйулинфратузилма» (занимается железнодорожной инфраструктурой) — 34 816;
4. «Региональные электрические сети» — 20 873;
5. Совместное узбекско-американское предприятие Romstar (владеет текстильными предприятиями) — 18 800;
6. «Узбектелеком» — 17 641;
7. UzAuto Motors — 16 628;
8. «Худудгазтаъминот» — 16 309;
9. «Узбекнефтегаз» — 13 926;
10. Anglesey food (владеет сетью супермаркетов Korzinka.uz) — 12 726.