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В Иране произошло землетрясение

Иран Материалы 2 мая 2024 09:59 (UTC +04:00)
В Иране произошло землетрясение

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня около 8 часов по местному времени в провинции Керман на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, эпицентр землетрясения был зафиксирован в Фарьябском районе провинции. Очаг подземных толчков расположен на глубине 9 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Отметим, что накануне в одноименном районе провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

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