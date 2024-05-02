Начался визит иностранных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

БАКУ /Trend/ - Начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Trend, сегодня в рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам.

Согласно информации, делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии - Vagaclub, возглавляет Джорн Аугестад.

Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.