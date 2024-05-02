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Азербайджан сможет поставлять энергию в Кыргызстан через Казахстан и Узбекистан - министр

Кыргызстан Материалы 2 мая 2024 09:55 (UTC +04:00)
Азербайджан сможет поставлять энергию в Кыргызстан через Казахстан и Узбекистан - министр

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Азербайджан сможет поставлять энергию в Кыргызстан через Казахстан и Узбекистан.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев кыргызским СМИ.

По словам министра, Азербайджан сейчас занимается строительством энергетических линий с Казахстаном и Узбекистаном. Благодаря техническим возможностям далее ее легко можно будет передавать в Кыргызстан.

"Вопрос об энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и Кыргызстаном был поднят давно, и недавно был подписан меморандум между министерствами. Азербайджан в настоящее время активно экспортирует нефть, ГСМ, бензин, дизельное топливо, а также газ. Скоро мы запускаем нефтеперерабатывающий завод "Джунда" после модернизации, и нам требуются дополнительные поставки нефти. Кыргызстан заинтересован в поставках нефти из Азербайджана, в настоящее время прорабатываем вопрос логистики", - подчеркнул он.

Ибраев отметил, что в Азербайджане хорошо развито производство кабельной продукции, а также производство трансформаторов.

"Мы провели переговоры, и в июне специалисты направятся в Азербайджан на энергетическую неделю. Они посетят заводы, где производят кабели, чтобы изучить процесс производства", - добавил министр.

Напомним, что 24 апреля между министерством энергетики Кыргызстана и министерством энергетики Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.

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