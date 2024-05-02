В Грузии началось 57-е ежегодное собрание АБР

ТБИЛИСИ /Trend/- В Тбилиси стартовало 57-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР), сообщает Trend с места проведения мероприятия.

Тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

На мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии, цифровая связь, Средний коридор, устойчивость в финансах, искусственный интеллект и цифровая трансформация, финансирование проектов по борьбе с изменением климата.

Кроме того, планируется презентация «Доклада о политике развития Азии 2024: старение в Азии».

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.



Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.