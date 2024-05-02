SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов

БАКУ /Trend/ - Компания SpaceX объявила о начале бронирования мест для космических туристов, передает Trend.

Путешественники смогут выбрать из четырех направлений: полет до орбиты Земли, Международной космической станции (МКС), Луны и Марса.

Во время полетов на ракетах Dragon и Starship SpaceX предоставит туристам космические скафандры, сенсорные перчатки и шлем, изготовленные на 3D-принтере.

На данный момент известны сроки для двух из четырех направлений. По планам компании, первые туристы отправятся на орбиту Земли в конце 2024 года, а на МКС - в 2025 году.