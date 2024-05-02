Азербайджан рад играть роль в выявлении потенциала Каспия в сфере "зеленой" энергии - Самир Шарифов

ТБИЛИСИ /Trend/ - Азербайджан рад играть роль в выявлении потенциала Каспия в сфере "зеленой" энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

Он напомнил, что 30 лет назад никто не знал, что Азербайджан будет использовать потенциал ископаемого топлива Каспийского моря в сотрудничестве со многими международными компаниями.

"Были созданы транспортные маршруты и другие коридоры, портовые коридоры для перевозки ископаемого топлива.

И мы рады сыграть важную роль сейчас, в 2024 году, 30 лет спустя, в раскрытии потенциала возобновляемых источников энергии", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан стремится к энергетическому переходу, так называемой диверсификации от нефти и газа.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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