Азербайджан представлен на высоком уровне на Королевском Виндзорском конном шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 мая стартовало традиционное Королевское Виндзорское конное шоу (Royal Windsor Horse Show), которое ежегодно проводится в Великобритании.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, на мероприятии, проводимом на территории величественного Виндзорского замка в Великобритании, Азербайджан представляет делегация в составе более 100 человек. Участие азербайджанской делегации организовано Федерацией конного спорта Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В составе делегации – танцевальный ансамбль ГПС, кавалерийский отряд и команда поло Land of Fire.

Представители Азербайджана на хорошо известных публике карабахских конях, собравших армию поклонников и отличающихся своей резвостью и красотой, покажут шоу-композицию под названием "Кероглу", в основу которой легли завораживающая национальная музыка и мелодичные азербайджанские танцы.

В шоу-композиции в роли Кероглу выступят народный артист, всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов и заслуженный артист Турал Агасиев, в роли Нигяр – заслуженная артистка Афаг Аббасова и солистка военного оркестра ГПС Фатима Джафарзаде.

Под звуки азербайджанской музыки будет представлена кульминация шоу-композиции – проход кавалерии Азербайджана с развевающимися государственными флагами Азербайджанской Республики и Великобритании, сопровождающийся зажигательными танцами в исполнении танцевального ансамбля "Серхедчи", демонстрацией храбрости и героизма на карабахских конях кавалерийской частью ГПС и необычных представлений.

В День Азербайджана, который будет организован в рамках мероприятия, при поддержке Фонда Гейдара Алиева будет установлен шатер Azerbaijan Cultural, прославляющий историю, культуру и искусство ковроткачества азербайджанского народа. Будет организован обед, на котором более 100 гостей смогут отведать вкуснейшие блюда национальной кухни Азербайджана.

Выступления азербайджанской делегации на Королевском Виндзорском конном шоу, которое каждый день будут посещать члены королевской семьи, продолжатся до 5 мая, а на арене за происходящим будут наблюдать более 30 000 зрителей.

В рамках Королевского Виндзорского конного шоу запланированы встречи азербайджанской делегации с членами королевской семьи.

Отметим, что 4 мая в 19:15 состоится товарищеский матч между сборной Азербайджана Land of Fire и командой Великобритании Guards Polo Club.

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